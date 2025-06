Lazio Lotito | "Con Sarri stessi obiettivi che potevamo raggiungere l'anno scorso"

Lazio e Lotito ritrovano Sarri: un ritorno con obiettivi condivisi e ambiziosi. A Rieti, durante l’evento di presentazione della partnership, il presidente ha sottolineato come questa nuova avventura rappresenti un’opportunità per consolidare i successi passati e puntare ancora più in alto. Un momento di grande entusiasmo che riaccende la passione dei tifosi e ribadisce la volontà di raggiungere traguardi importanti insieme.

Lotito torna a parlare del ritorno di Sarri sulla panchina della Lazio. Lo ha fatto a Rieti, a margine dell`evento di presentazione della partnership. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Lazio, Lotito: "Con Sarri stessi obiettivi che potevamo raggiungere l'anno scorso" - Lo ha fatto a Rieti, a margine dell`evento di presentazione della partnership della Lazio. Leggi su calciomercato.com

Lotito: "Gravina ha un ruolo e non va messo in discussione. Sarri? Tecnico esperto per..." - Lotito risponde al presidente della FIGC citando Cicerone: "Fino a quando, Catilina, abuserai della nostra pazienza? Leggi su laziopress.it

Lazio, Lotito: "Sarri è tornato a casa, una scelta di cuore" - L'allenatore toscano è ufficialmente tornato sulla panchina dei biancocelesti dopo le dimissioni nel marzo del 2024: le parole del presidente ... Leggi su msn.com