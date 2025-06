Lazio Lotito | Ecco perché ho richiamato Sarri Poi attacca Gravina citando Cicerone

Durante la presentazione del progetto "Lazio Academy", il presidente Lotito ha svelato i motivi dietro il ritorno di Sarri, sottolineando la sua fiducia nel tecnico. Ma le sorprese non finiscono qui: a margine dell'evento, Lotito ha lanciato una stoccata a Gravina, citando Cicerone per ribadire la sua visione e coinvolgere i tifosi in un dibattito acceso. Ecco perché la Lazio continua a stupire e a movimentare il calcio italiano.

A margine del lancio del progetto "Lazio Academy", il presidente Lotito ha parlato del ritorno di Sarri e ha continuato a distanza il botta e risposta con il presidente Figc. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lazio, Lotito: "Ecco perché ho richiamato Sarri". Poi attacca Gravina citando Cicerone

