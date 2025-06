Lazio colpo di lusso per Sarri | lo brama da 10 anni

Dopo un lungo inseguimento durato un decennio, Maurizio Sarri torna a guidare la Lazio, realizzando un sogno che sembrava irraggiungibile. Un colpo di lusso che riaccende le speranze dei tifosi e alimenta le aspettative per una stagione all’insegna del calcio spettacolare. La sfida ora è tutta da scrivere: come si svilupperà questa nuova avventura? La storia sta per riscriversi, e il prossimo capitolo promette emozioni senza precedenti.

Maurizio Sarri è di nuovo al comando della Lazio e guarda verso un volto familiare. Tutto sembra allinearsi per realizzare un sogno tecnico lungo dieci anni (Foto: Ansa) – serieanews.com Il ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio è una di quelle operazioni nostalgia che lasciano parecchie incognite, ma anche una curiosità che si taglia a fette. C'è l'incertezza su come andrà a finire, certo. Ma c'è anche quella voglia di vedere cosa succede quando uno rimette le mani su qualcosa che conosce bene, quasi come se non se ne fosse mai andato. Perché, a ben guardare, questa Lazio non si è mai davvero spostata dal suo mondo.

