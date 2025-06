Lavrov contro la Germania | Merz come Hitler si riarma per espandersi A Berlino si fa largo il ritorno della leva obbligatoria

La tensione tra Russia e Germania si fa sempre più palpabile, mentre le parole di Lavrov evocano un oscuro passato. Il confronto si infiamma: Merz punta allo slancio militare, cercando di riportare Berlino ai vertici europei, mentre Mosca avverte di un possibile ritorno alle ambizioni espansive di un tempo. Un duello di retoriche che rischia di alimentare nuove crisi...

La tensione tra Russia e Germania è sempre più tangibile. Da una parte il cancelliere Friedrich Merz, tra i più forti sostenitori della causa di Kiev, che da settimane promette una intensiva campagna di riarmo per «tornare ad avere l’esercito più forte d’Europa ». Dall’altra il ministro degli Esteri di Mosca, Sergej Lavrov, che risponde rinfacciando ai tedeschi la storia del ‘900: «È come il secolo scorso, quando la Germania è diventata due volte la principale potenza militare. sappiamo tutti quanti problemi ciò ha causato». Una mossa di propaganda che traccia una linea continua che parte dal Terzo Reich e arriva, secondo il Cremlino, fino a oggi: «Merz ha ancora la mentalità della Germania di Hitler ». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Germania Merz Lavrov Hitler

“Vaste programme”: il progetto di Merz per una Germania potente e rinata - Nel suo ambizioso discorso di fronte al Bundestag, il cancelliere Friedrich Merz ha delineato il "Vaste Programme", un progetto audace per una Germania militarmente forte e economicamente rinata.

Russia, Lavrov attacca Merz: «Ragiona come Hitler» - Durante un intervento riportato dall’agenzia Tass, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha attaccato Friedrich Merz, accusandolo di mantenere «una visione del mondo ancorata a logiche espansio ... Leggi su msn.com

Ministro Esteri russo Lavrov, 'Merz pensa come Hitler' - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz "ha ancora la mentalità della Germania di Hitler", che pensava di avere "bisogno di territorio per avere accesso alle risorse naturali". Leggi su msn.com

Guerra in Ucraina Ministro Esteri russo Lavrov: «Merz pensa come Hitler» - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz «ha ancora la mentalità della Germania di Hitler», che pensava di avere «bisogno di territorio per avere accesso alle risorse naturali». Leggi su bluewin.ch