Lavoro in autostrada | 12 posti da esattore stagionale ecco come candidarsi

Se sei alla ricerca di un’opportunità lavorativa stabile e stimolante, questa potrebbe essere la tua occasione! La Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. cerca 12 esattori stagionali per garantire un servizio efficiente lungo oltre 300 km di rete tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Non perdere tempo: scopri come candidarti entro il 17 giugno 2025 e entra a far parte di un team dinamico e in crescita.

La Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., concessionaria di oltre 300 chilometri di rete tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, ha pubblicato un avviso di selezione per assumere 12 esattori stagionali. Le domande devono essere presentate entro le ore 13di martedì 17 giugno 2025. La società. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Lavoro in autostrada: 12 posti da "esattore stagionale", ecco come candidarsi

In questa notizia si parla di: Lavoro Autostrada Posti Esattore

Autostrada del Sole, furgone in fiamme: vigili del fuoco e polizia stradale al lavoro - Un incendio si è sviluppato lungo l’Autostrada del Sole, nel territorio orvietano in direzione sud. Un furgone ha preso fuoco, ma il conducente è riuscito a uscirne indisturbato.

Il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) assume: concorso per oltre 100 posti di lavoro - Il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) assume tramite concorso: in ballo ci sono oltre 100 posti id lavoro per esattori (casellanti, ndr), funzionari ed istruttori. Leggi su normanno.com

Webuild Sicilia: 7 Mila assunzioni per costruire ferrovie e autostrade - Webuild sta portando avanti diversi progetti per costruire ferrovie e autostrade in Sicilia che porteranno ben 7000 assunzioni in Sicilia diretti e indirette. Leggi su ticonsiglio.com

Lavoro, piano in cinque anni. "Centomila posti in Toscana" - 000 posti di lavoro in Toscana entro la fine di questa legislatura, che avverrà nel 2025. Leggi su lanazione.it