Lavoro e risorse umane al centro della 21esima assemblea di Confapi Industria

L'evento, che riunisce i protagonisti dell'industria italiana, si propone di delineare strategie innovative per rafforzare il tessuto produttivo e valorizzare le risorse umane. Con un focus puntato sull'importanza di investire nel capitale umano, la 21esima assemblea di Confapi Industria si conferma come un momento cruciale per tracciare il futuro del lavoro nel nostro Paese, sottolineando che solo attraverso imprese resilienti e persone motivate si può costruire un domani solido e sostenibile.

«Parlare di lavoro oggi significa parlare del futuro del nostro Paese. E se vogliamo un futuro solido, serve una base altrettanto solida: fatta di imprese che crescono e di persone che trovano spazio per esprimere talento e competenze». Esordisce così Giangiacomo Ponginibbi, presidente di Confapi.

