Lavori sulla tratta ferroviaria chiude il passaggio a livello in via Leone XIII | cambiano corse Ataf

Se sei un pendolare o residente in zona, preparati a qualche cambiamento: la tratta ferroviaria di via Leone XIII sarà interessata da lavori di manutenzione, con conseguente chiusura del passaggio a livello e modifiche alle corse Ataf. L’ufficio Mobilità e Traffico della polizia locale di Foggia garantisce che tutte le novità sono state studiate per minimizzare disagi, ma è importante essere aggiornati per pianificare al meglio i propri spostamenti.

L’ufficio Mobilità e Traffico della polizia locale di Foggia informa che la prossima settimana, per lavori di manutenzione straordinaria all’armamento ferroviario nell’ambito della BOT di Bari, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare sul passaggio a livello in corrispondenza del Km. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Lavori sulla tratta ferroviaria, chiude il passaggio a livello in via Leone XIII: cambiano corse Ataf

In questa notizia si parla di: Lavori Passaggio Livello Tratta

Lavori al passaggio a livello, via Morane chiude al transito per tre notti - Da giovedì 22 a domenica 25 maggio, via Morane sarà chiusa al transito notturno per tre notti, per lavori di Ferrovie Emilia-Romagna al passaggio a livello.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 11771/2025: il superminimo è assorbibile nel caso di un eventuale futuro aumento dei minimi tabellari stabiliti dal Contratto collettivo del lavoro e non anche nella progressione economica per passaggio di livello https://ln Partecipa alla discussione

Trani, chiude il passaggio a livello di via De Robertis: al via i lavori, investimento di 9 milioni di euro Partecipa alla discussione

Lavori sulla tratta ferroviaria Foggia-Manfredonia. Prossima settimana chiusura del passaggio a livello in via Leone XIII - Prossima settimana chiusura del passaggio a livello in via Leone XIII ... Leggi su statoquotidiano.it

Estate di lavori sulla SFM2: linea Pinerolo-Torino-Chivasso interrotta per tre mesi - Dal 16 giugno al 14 settembre treni fermi per i cantieri di RFI: si lavora sull’ERTMS, passaggi a livello e stazioni. Leggi su giornalelavoce.it

Lavori a Volpiano, addio passaggio a livello: ma per i pendolari è l’ennesima odissea - Nove milioni di euro per un nuovo sottopasso e treni fermi sulla Sfm1: dal 7 al 15 giugno stop tra Rivarolo e Torino Stura. Leggi su giornalelavoce.it