Lavori in corso niente acqua a Pegli | le vie coinvolte

Attenzione residenti di Pegli: giovedì 12 giugno, a causa di lavori di manutenzione programmata, molte vie della zona resteranno senza acqua dalle 8:30 alle 18. Iren Acqua ha comunicato questa sospensione per garantire interventi fondamentali sulla rete idrica. Preparatevi a una giornata senza acqua e, soprattutto, attenzione alle possibili impennate delle bollette. Restate aggiornati e pianificate di conseguenza!

Iren Acqua ha comunicato che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, giovedì 12 Giugno 2025 dalle ore 08:30 alle ore 18 sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle utenze allacciate in alcune vie della zona. Di seguito l'elenco completo.

