Lavori di ripavimentazione in A13 chiude nella notte la stazione di Ferrara Sud

Attenzione, automobilisti in transito sulla A13: nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 giugno, la stazione di Ferrara Sud sarà chiusa in entrambe le direzioni per lavori di ripavimentazione. Un intervento fondamentale, curato da Autostrade per l’Italia, che garantirà una viabilità più sicura e confortevole in futuro. Pianificate il viaggio con anticipo e seguite le indicazioni per evitare inconvenienti: la vostra sicurezza prima di tutto!

E' prevista la chiusura della stazione di Ferrara Sud in entrata verso Padova sulla A13 Bologna-Padova, dalle 21 di martedì 10 alle 5 di mercoledì 11 giugno. La finalità del provvedimento, a cura di Autostrade per l'Italia, è consentire l'esecuzione di lavori notturni di ripavimentazione lungo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Lavori di ripavimentazione in A13, chiude nella notte la stazione di Ferrara Sud

In questa notizia si parla di: Lavori Ripavimentazione Stazione Ferrara

Necessari lavori di ripavimentazione sulla E45, scatta la chiusura notturna in un tratto cesenate - Necessari lavori di ripavimentazione interesseranno la E45, con chiusure notturne nel tratto cesenate.

Un’estate di lavori sulle ferrovie. Elettrificazione e manutenzione, la mappa dei disagi sulle linee - Fer sceglie il periodo delle vacanze perché è quello che vede meno afflusso di pendolari sui treni. Leggi su msn.com

A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI FERRARA NORD - Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 maggio, sarà chiusa la stazione di Ferrara nord ... Leggi su msn.com

Ferrara Sud, per lavori nella notte di lunedì sarà chiuso il casello - In questo lasso di tempo sarà chiusa la stazione di Ferrara Sud, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene ... Leggi su ilrestodelcarlino.it