Lavori di riasfaltatura in viale Indipendenza | circolazione a senso unico alternato

A partire da mercoledì 11 giugno, viale Indipendenza a Modena si trasforma temporaneamente per migliorare la nostra città. I lavori di riasfaltatura, curati dal Comune, richiedono un senso unico alternato nel tratto tra la rotatoria dell’uscita 3 della tangenziale e via degli Inventori, dalle 8.30 alle 17.30. Un’opportunità per garantire strade più sicure e moderne, anche se ci accompagnerà qualche piccolo disagio. La vostra pazienza contribuirà a rendere il quartiere più bello e funzionale.

Da mercoledì 11 giugno viale Indipendenza sarà interessata da lavori di riasfaltatura stradale a cura del Comune di Modena. Per consentire l'intervento, dalle 8.30 alle 17.30, nel tratto compreso tra la rotatoria dell'uscita 3 della tangenziale e via degli Inventori, la circolazione sarà.

