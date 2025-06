Lavori al terminal cambia la mobilità fino a settembre | l' ordinanza del Comune

Lavori al terminal: cambia la mobilità fino a settembre, secondo l’ordinanza del Comune. «Siamo nella fase decisiva di uno dei cantieri più importanti per l’accesso alla città», annuncia l’assessore ai lavori pubblici Stefano Rispoli. Da lunedì 10 giugno e fino al 6 settembre, entreranno in vigore modifiche temporanee alla viabilità, che promettono di migliorare la circolazione e garantire un accesso più sicuro e efficiente.

«Siamo nella fase decisiva di uno dei cantieri più importanti per l’accesso alla città», annuncia l’assessore ai lavori pubblici Stefano Rispoli a proposito degli interventi in corso al terminal bus. Da lunedì 10 giugno e fino al 6 settembre, entreranno in vigore modifiche temporanee alla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Lavori al terminal, cambia la mobilità fino a settembre: l'ordinanza del Comune

In questa notizia si parla di: Lavori Terminal Settembre Cambia

Ecco il nuovo Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino: lavori su area grande come 6 campi da calcio - Inaugurato il nuovo Terminal T3 dell'aeroporto di Fiumicino, un progetto che si estende su un'area pari a sei campi da calcio.

Lavori sul Grande Raccordo Anulare di Roma a settembre: come cambia la viabilità - Dalle 21 di mercoledì 6 settembre 2023 sono presenti limitazioni al transito all'altezza del chilometro 13,840 del G ... Leggi su fanpage.it

Lavori, come cambia il traffico in città - dalle ore 8:30 di martedì 20 agosto e fino al termine dei lavori previsti per le ore 18:30 di venerdì 20 settembre è prevista la temporanea istituzione di chiusura al transito sulla viabilità ... Leggi su lanazione.it

Lavori dopo la F1. Canale dei Molini. Cambia la viabilità - Per permettere lo svolgimento dei lavori, che costeranno oltre 200mila euro e andranno avanti fino a luglio e avranno poi una ulteriore appendice a settembre, è stata prevista una serie di modifi ... Leggi su msn.com