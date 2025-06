L’autogol della sinistra ai referendum e l’ennesimo tentativo fallito di sfrattare Meloni

L’Italia si appresta a cancellare ancora una volta un appuntamento democratico cruciale, con un’affluenza che rischia di essere tra le più basse della sua storia. La sinistra e i loro tentativi di sfrattare Meloni si stanno rivelando fallimentari, segnando un altro flop per le operazioni ideologiche di Cgil e Pd-M5s. La sfida ora è capire se il Paese riuscirà a riscoprire la sua partecipazione, o se continuerà a voltare lo sguardo altrove.

Si va verso un flop, che potrebbe anche essere pesante. L’operazione identitaria della Cgil e soprattutto della sinistra Pd-M5s-Avs si sta rivelando incapace di conquistare il consenso della maggioranza degli italiani. Vedremo alle 15 l’affluenza finale, ma i dati di ieri sera non depongono bene per i referendari. Dovrebbe finire con un’affluenza intorno al trenta per cento. L’Italia dunque annullerà per l’ennesima volta un appuntamento referendario. Siamo sul livello della consultazione sulle trivelle, per capirci. Ovviamente l’affluenza risulta più alta nelle grandi città e nel Centro Italia: è il popolo di sinistra che ha votato, rinchiuso nel recinto della sua identità con marcati tratti antiriformisti (c’era davvero bisogno di tutto questo cinema per bocciare le riforme di Matteo Renzi di dieci anni fa?). 🔗 Leggi su Linkiesta.it