L’auto di Andrea Giambruno sotto casa di Giorgia Meloni è stata controllata dai servizi segreti

Un episodio che scuote il panorama politico e giornalistico italiano: sotto casa di Giorgia Meloni, l’auto di Andrea Giambruno è stata oggetto di un blitz dai contorni misteriosi. La procura di Roma ha rivelato che l’intervento sembra riconducibile a operazioni dei servizi segreti interni, suscitando numerosi interrogativi sulla delicatezza e le implicazioni di questa vicenda. Una vicenda che si inserisce in un contesto di tensioni e complessità istituzionali.

Il blitz sotto casa di Giorgia Meloni per l’auto di Andrea Giambruno «è riconducibile ad attività dei servizi segreti interni». A scriverlo è la procura di Roma negli atti di indagine sull’episodio che risale alla notte tra il 30 novembre e il primo dicembre 2023. E di cui si è saputo soltanto alla fine di aprile 2024. All’epoca il giornalista e conduttore Mediaset era stato già “congedato” dalla premier dopo i fuorionda di Striscia la notizia. Le carte dell’inchiesta raccontano di sotterfugi, sospetti e insabbiamenti. Protagonista è la Porsche di Giambruno, parcheggiata sotto casa della premier in zona Eur-Torrino. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Auto Andrea Giambruno Sotto

Andrea Sempio, la nuova (difficile) vita da indagato: «Cambia città ogni giorno. Fa yoga, non ha una fidanzata e non guarda la tv, Corona lo ha inseguito in auto» - Andrea Sempio affronta una difficile realtà da indagato, cambiando città ogni giorno e convivendo con un passato complicato.

Giambruno, il colpo di scena sull’auto sotto casa di Meloni: spunta un uomo… - Ci sarebbero novità sul caso legato ad Andrea Giambruno, gli 007 e l’auto appostata sotto casa di Giorgia Meloni. Leggi su msn.com

«Due 007 attorno all’auto di Giambruno, sotto casa di Meloni»: il giallo e l’indagine di procura e servizi - Siamo nella notte tra il 30 novembre e il 1 dicembre scorsi: da oltre un mese Giorgia Meloni ha annunciato, via Facebook, la fine della sua storia d’amore con Andrea Giambruno, lasciato dopo che ... Leggi su corriere.it

"Due 007 attorno all’auto di Giambruno, sotto casa di Meloni": sul giallo indagano i servizi - Due persone, lo scorso novembre, si sarebbero avvicinate nel corso della notte a Roma all'auto di Andrea Giambruno, l'ex compagno della premier Giorgia Meloni, ma sono stati fermati da un agente ... Leggi su huffingtonpost.it