L’Atalanta annuncia che il sostituto di Gasperini sarà Ivan Juric

L'Atalanta sorseggia un nuovo capitolo di sfide e rinascite, annunciando Ivan Juric come nuovo allenatore dopo l'addio di Gasperini. Un cambio di rotta che promette emozioni e sorprese, con il croato pronto a portare energia e strategia in Bergamo fino al 2027. Il futuro nerazzurro si fa ancora più avvincente: sarà lui a scrivere il prossimo capitolo di questa squadra ambiziosa.

2025-06-06 18:29:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Poco ha preso il Atalanta Nel trovare la sostituzione di Gian Piero Gasperini (è andato a Roma). Il dubbio, ovviamente, è se dipenderà . La “DEA” ha annunciato a Ivan Juric come nuovo allenatore ed El Croata, ex Torino, Crotone, Genova, Roma o Torino in Italia, firma fino al giugno 2027. Le sue ultime due fasi, a Roma e Southampton, non invitano l’ottimismo . ma È il discepolo più correlato a Gian Piero Gasperini Dalla fase di entrambi a Genova e dell’Atalanta, che giocheranno a questa Champions League, vogliono trovare continuità . 🔗 Leggi su Justcalcio.com