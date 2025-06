L' assessore Bravi incontra il referente locale in Kenya del Comitato per Wajir John King' Ori

L'assessore Bravi incontra il referente locale in Kenya del Comitato per Wajir, Mr. John King'Ori, in visita a Forlì per rafforzare i legami di cooperazione internazionale. Un incontro che apre nuove prospettive di collaborazione e scambio culturale, dimostrando come l'impegno comune possa fare la differenza. L'incontro si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo e solidarietà, sottolineando l'importanza della cooperazione tra le comunità.

L'assessore alle Politiche Internazionali del Comune di Forlì Kevin Bravi ha ricevuto lunedì mattina il referente locale in Kenya del Comitato per Wajir, Mr John King'Ori. Mr King'Ori si trova infatti in visita nella nostra Città a conclusione del progetto di cooperazione internazionale "Tra gli.

