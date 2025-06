L’appello della polizia per identificare la donna morta a Villa Pamphilj | diffuse le foto dei tatuaggi

La polizia lancia un appello urgente per identificare la donna trovata senza vita a Villa Pamphilj, accompagnata da una neonata. Tra i dettagli che potrebbero svelare il suo mistero, tre tatuaggi distintivi si stagliano come tracce importanti. Le immagini condivise potrebbero essere la chiave per ricostruire la sua identità e chiarire questa tragica vicenda. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi e come potete aiutare.

La polizia ha diffuso un appello per cercare di identificare la donna trovata morta a Villa Pamphilj insieme alla neonata. Fra i segni particolari, tre tatuaggi evidenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Appello Polizia Identificare Donna

