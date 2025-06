L’appello dal quartiere Città Giardino | Sos per il via al cantiere del ponte

L’appello dal quartiere Città Giardino si fa sempre più urgente: i residenti, esasperati dal traffico e dalla mancanza di un ponte sicuro su via Ludovico il Moro, hanno deciso di lanciare un messaggio simbolico nelle acque del Naviglio. Dopo un anno di attese e traversie, chiedono con forza che i lavori riprendano senza ulteriori ritardi. La loro speranza? Che qualcuno ascolti e intervenga prontamente, perché questa situazione non può più aspettare.

Sos, qualcuno ci aiuti. Ce la fate?. I residenti di Città Giardino ieri mattina hanno messo un messaggio in una bottiglia e lo hanno lanciato nelle acque del Naviglio, nella speranza che venga raccolto il loro appello. È da un anno che il quartiere soffoca nel traffico per la mancanza del ponte di via Ludovico il Moro. L’attraversamento, rimosso perché pericoloso, dovrebbe essere ricostruito ma il cantiere avanza a rilento. "Abbiamo deciso di lanciare un Sos – spiega Alessandro Bertoglio, un residente – perché passano i giorni e il cantiere non parte. Dall’Amministrazione comunale non abbiamo riscontro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it