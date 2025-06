L’apparecchio del futuro per la diagnosi della malattia

L’innovazione nel campo della diagnosi senologica sta aprendo nuove strade nella lotta contro il tumore al seno. Grazie all’impegno di Associazione PerLe Noi, l’Irccs San Gerardo ora dispone di un avanzato apparecchio con iniettore a doppia pompa per mezzo di contrasto, uno strumento fondamentale per diagnosi più precise e tempestive. Questo passo avanti rappresenta una speranza concreta per molte donne: un futuro in cui la prevenzione è più efficace che mai.

Cresce il parco macchine della Diagnostica Senologica. Un passo avanti nella prevenzione e nella diagnosi precoce del tumore al seno è stato compiuto grazie all’ Associazione PerLe Noi, che ha donato un iniettore a doppia pompa per mezzo di contrasto all’ Irccs San Gerardo, supporto fondamentale per l’esecuzione della mammografia con mezzo di contrasto. L’apparecchiatura consente l’erogazione controllata e precisa del mezzo di contrasto necessario per la Cem, una tecnica che, grazie alla combinazione tra imaging mammografico tradizionale e di contrasto, migliora l’accuratezza diagnostica nella valutazione delle lesioni mammarie sospette, permettendo l’evidenza di multicentricità e multifocalità anche in caso di lesioni millimetriche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’apparecchio del futuro per la diagnosi della malattia

In questa notizia si parla di: Diagnosi Contrasto Mezzo Apparecchio

L’apparecchio del futuro per la diagnosi della malattia - Un passo avanti nella prevenzione e nella diagnosi precoce del tumore al ... Leggi su ilgiorno.it

Diagnosi hi-tech all’ospedale di Cingoli: pronta all’esordio la Tac con contrasto - CINGOLI Grandi novità all'ospedale “Francesco Foltrani” di Cingoli con il nuovo sistema Telecomandato e la Tac con mezzo di contrasto. Leggi su msn.com

Risonanza magnetica con contrasto: a cosa serve - L’uso del mezzo di contrasto rende questa metodica ancora più specifica e sensibile rispetto alla risonanza magnetica ... Leggi su dilei.it