L' antico cinema all' aperto della chiesa della Trinità torna a ospitare proiezioni per l' estate

L’antico cinema all’aperto della chiesa della Trinità riaccende i riflettori sull’estate forlivese, offrendo tre serate di emozioni e cultura sotto le stelle. Un’occasione unica per riscoprire un angolo di storia e poesia, immersi in film selezionati che parlano di speranza e rinascita. La rassegna “Finché c’è speranza c’è vita” promette di coinvolgere il pubblico, unendo tradizione e innovazione nel cuore della città. Un evento da non perdere.

Un'occasione rara e da non perdere: per tre serate di giugno riapre l'arena Melozzo. Lo storico cinema all'aperto della chiesa della Trinità, nel cuore della Forlì più antica, torna a illuminarsi con la rassegna "Finché c'è speranza c'è vita". "È un'iniziativa – spiega il parroco don Nino Nicotra.

