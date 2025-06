Landini Schlein e il Pd | un flop referendario che svela una sinistra allo sbando

una strategia frammentata e di una mancanza di capacità di leadership in grado di unire le diverse anime della sinistra. Landini, Schleim e il Pd sembrano oggi vittime di un sistema politico che non riesce più a rappresentare le speranze e le esigenze di un Paese in costante mutamento. Questa disfatta è un campanello d’allarme che richiede una rifondazione profonda, altrimenti il rischio è di perdere definitivamente il passo con gli italiani.

Un quorum irraggiungibile, un'affluenza intorno al 30%, una mobilitazione fallimentaria, un consenso interno in frantumi e un Paese che si allontana sempre di più da un'area politica ormai incapace di parlare alla maggioranza degli italiani. Il risultato dei referendum abrogativi non è stato solo una sconfitta tecnica, ma una vera e propria catastrofe politica per la sinistra radicale e riformista italiana. Una disfatta annunciata, figlia di scelte ideologiche, divisioni interne, incapacità strategica e un profondo distacco dalla realtà sociale ed economica del Paese. Dietro a questo clamoroso insuccesso, emergono con chiarezza i nomi di due figure simbolo: Maurizio Landini, leader della Cgil, e Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico.

