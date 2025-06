Landini | quorum era obiettivo non è una vittoria ma è un inizio

Landini: "Il nostro obiettivo non era solo raggiungere il quorum, ma farlo come inizio di un cambiamento reale. La vittoria non c'è stata, ma da questa sfida nascono nuove opportunità per affrontare i problemi irrisolti nel nostro paese." Con queste parole, il leader della Cgil sottolinea che il vero successo si misura nella volontà di continuare a lottare per un futuro migliore, perché ogni passo avanti rappresenta un punto di partenza.

Roma, 9 giu. (askanews) - "Il nostro obiettivo era raggiungere il quorum per cambiare le leggi e non lo abbiamo raggiunto. Non è una vittoria". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, in conferenza stampa commentando il risultato dei referendum su lavoro e cittadinanza. "È un punto di partenza, i problemi posti con questo referendum rimangono", ha aggiunto spiegando che "sono state settimane e mesi che mi hanno insegnato che un sindacato deve imparare ad ascoltare le persone, c'è bisogno di continuare questa lotta utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, sia a livello contrattuale che di mobilitazione".

