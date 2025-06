Landini bocciato dagli italiani il flop di un leader bollito Ora il sindacato in rivolta gli chiede il conto

Landini bocciato dagli italiani: il flop di un leader ormai 'bollito' scuote il sindacato, che ora gli chiede conto. La diserzione agli appuntamenti referendari rappresenta un brutto risveglio per Maurizio Landini, ex leader dei Cobas e aspirante parlamentare, che ha messo tutto in gioco con una massiccia campagna di comunicazione. Ma i risultati sono stati devastanti, lasciando aperta una domanda: può ancora rilanciarsi in un panorama così difficile?

Un flop totale, un fallimento tondo che supera qualsiasi più nera previsione. La diserzione degli elettori all’appuntamento referendario è un brutto risveglio per Maurizio Landini, leader ormai ‘bollito’ di un sindacato che arranca e che oggi gli chiede il conto. L’affluenza ai minimi storici segna un colpo durissimo per l’ex leader dei Cobas, che ora sogna un posto in Parlamento. Landini ci ha messo la faccia con una massiccia campagna di comunicazione e il piagnisteo della scarsa informazione pubblica secondo uno stanco rituale. Referendum, il flop di Landini che ci ha messo la faccia. La percentuale bassissima di votanti, ben lontana dal quorum, fotografa l’enorme distanza tra i vertici del primo sindacato italiano e la sua base, che non crede più alle favole del capo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Landini bocciato dagli italiani, il flop di un leader bollito. Ora il sindacato in rivolta gli chiede il conto

