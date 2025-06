Lampedusa SOS | Impossibile trovare insegnanti medici e vigili del fuoco Il sindaco chiede aiuto al governo

Lampedusa si trova ad affrontare una crisi senza precedenti: insegnanti, medici e vigili del fuoco scarseggiano, mettendo a dura prova la sua comunità. Il sindaco Filippo Mannino lancia un appello urgente al governo, chiedendo interventi immediati per arginare questa emergenza. La situazione rischia di compromettere il benessere e la sicurezza dell'isola, rendendo indispensabile un intervento deciso e tempestivo. La speranza è che le istituzioni ascoltino e agiscano in fretta.

"Grossi problemi a trovare personale che voglia venire a lavorare su quest'isola". Il grido d'allarme arriva direttamente da Lampedusa, dove il sindaco Filippo Mannino ha lanciato un appello disperato alla delegazione di parlamentari di Fratelli d'Italia, guidata dalla segretaria politica Arianna Meloni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

