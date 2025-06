L’amarezza di Panatta | Ci siamo rimasti male Sinner ha aspettato quel paio di punti | se l’avesse aggredito…

Nel cuore di un Roland Garros che ha regalato emozioni contrastanti, Adriano Panatta riflette sull’amarezza condivisa da tifosi e appassionati. Con la sua analisi, il campione svela quanto possa essere sottile il confine tra vittoria e sconfitta, tra speranza e delusione. La scena di Sinner, con quei match point sfuggiti tra le dita, rimarrà impressa negli occhi di molti. Ma cosa si nasconde dietro una finale così intensa? Scopriamolo insieme.

Nel corso del podcast “La Telefonata” è intervenuto Adriano Panatta, per analizzare la finale del Roland Garros, che ha riservato l’epilogo amaro della rimonta vincente dello spagnolo Carlos Alcaraz nei confronti di Jannik Sinner, il quale era avanti di due set, ha avuto tre championship point, e poi ha anche servito per il titolo. L’ amarezza di Panatta: “ Siamo rimasti tutti male, però quante partite così si sono viste. Siamo rimasti tutti un po’ male, perché io non pensavo mai che Alcaraz potesse rimontare, però la magia, delle volte, quando ti si gira contro, poi diventa un problema “. Le occasioni mancate sui match point e nel game seguente: “ Sinner ha aspettato, era un fatto un po’ mentale, perché ha visto Alcaraz finito e ha aspettato quel paio di punti, e invece doveva aggredirlo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’amarezza di Panatta: “Ci siamo rimasti male. Sinner ha aspettato quel paio di punti: se l’avesse aggredito…”

