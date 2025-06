L’alternativa al populismo globale non è quella a cui stiamo pensando

In un panorama politico segnato dalla crescente minaccia del populismo globale, l'attenzione si concentra su una sfida cruciale: trovare un'alternativa autentica a Trump e al suo autocratico influsso. Mentre i Democratici americani faticano a delineare una strategia efficace, David Brooks del New York Times propone una riflessione approfondita sulle difficoltĂ dell'opposizione liberale nel contrastare questa deriva autoritaria, evidenziando la necessitĂ di risposte innovative e di un risveglio civico.

A proposito dell'incapacità dei Democratici americani di trovare una formula, un rimedio, una strada alternativa al trumpismo imperante che sta indebolendo le istituzioni degli Stati Uniti, trascinando il Paese verso una deriva autoritaria senza precedenti nella sua storia bicentenaria, l'editorialista (conservatore) del New York Times David Brooks prova a spiegare che il problema dell'opposizione liberale, progressista e sana di mente a Trump non è la mancanza di una leadership all'altezza del compito. Magari fosse così semplice. Il problema non si può risolvere semplicemente con uno spirito maggiormente battagliero, o gridando più dell'avversario.

