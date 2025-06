Lainate rivoluzione centro storico | Vogliamo migliorare la vivibilità

Lainate si prepara a una vera e propria rivoluzione nel cuore del suo centro storico, con il nuovo Masterplan “Lainate 2030”. Un progetto ambizioso che trasformerà viale delle Rimembranze e l’ex Podere Toselli, rendendo la città più vivibile, sostenibile e attrattiva. Obiettivo? creare un ambiente a misura d’uomo, semplice da raggiungere a piedi o in bicicletta, e ridurre drasticamente il traffico. È il momento di immaginare un futuro più verde e accessibile per tutti.

Cambia volto l’ingresso della città di Lainate: presentato il Masterplan per la riqualificazione urbana di viale delle Rimembranze e dell’ ex Podere Toselli, le due aree strategiche del centro storico. Il progetto " Lainate 2030 " è un ambizioso piano di riqualificazione urbana che mira a rendere la città più vivibile, sostenibile e attrattiva, a misura d’uomo, facilmente accessibile a piedi o in bicicletta, riducendo il traffico automobilistico. "Migliorare la vivibilità del nostro territorio è il punto di partenza - ha dichiarato il sindaco Alberto Landonio -. Il progetto nasce da una visione di città più sostenibile, policentrica e facilmente accessibile a piedi o in bicicletta, con l’obiettivo di mettere i cittadini al centro e di costruire un percorso partecipativo che coinvolga tutta la comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it