Laila Hasanovic a Parigi per la finale di Sinner ma allora è amore?

Laila Hasanovic, la modella danese ex di Mick Schumacher, sta catturando l'attenzione a Parigi, non solo per la finale di Sinner ma anche per il suo stile inconfondibile tra il pubblico del Roland Garros. La sua presenza genera curiosità e scalpore, dimostrando come la moda e lo sport si intreccino in un mix irresistibile. Ma chi è davvero Laila e quale sarà il suo prossimo passo? Restate con noi per scoprirlo.

