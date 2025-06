L' affluenza si ferma al 30% il referendum non è valido Fratelli d' Italia | Il più grosso autogol nella storia della sinistra

L’affluenza si ferma al 30%, rendendo i referendum del 8 e 9 giugno 2025 non validi e segnando uno dei più grandi autogol nella storia della sinistra. Come previsto, nessuno dei cinque quesiti ha raggiunto il quorum, evidenziando una crescente disillusione tra gli elettori italiani. Un dato che riflette le sfide e le tensioni politiche attuali, lasciando aperte molte domande sul futuro del sistema democratico nel nostro paese.

