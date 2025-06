L' affluenza di ferma al 30% il referendum non è valido Fratelli d' Italia | Il più grosso autogol nella storia della sinistra

L'affluenza si ferma al 30%, rendendo i referendum del 8 e 9 giugno 2025 non validi. Fratelli d'Italia festeggia un grande successo, considerando questa come una perdita significativa per la sinistra, che ha subito il suo più grosso autogol nella storia recente. Un dato che evidenzia quanto sia cruciale rafforzare la partecipazione democratica e l’interesse civico nel nostro Paese. La sfida ora è incentivare un coinvolgimento più attivo dei cittadini.

Come ampiamente preventivato nelle scorse ore, nessuno dei cinque referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025 è riuscito a raggiungere il quorum. Il referendum, di fatto, è da considerarsi non valido. Ha votato in tutta Italia circa il 30% degli aventi diritto per ciascun quesito. Un dato che. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - L'affluenza di ferma al 30%, il referendum non è valido. Fratelli d'Italia: «Il più grosso autogol nella storia della sinistra»

