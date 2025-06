laerte mulinacci borsa di studio in sua memoria

di studio in memoria di Laerte Mulinacci, un giovane appassionato di vita e cultura, che con il suo sorriso illuminava ogni luogo. Sedici mesi dopo quel tragico 28 gennaio 2024, la Contrada di Castelvecchio intende ricordarlo valorizzando il suo spirito di impegno e passione attraverso questa prestigiosa borsa di studio. Un gesto toccante che rende onore alla sua memoria e ispira le future generazioni a seguire i suoi ideali.

Sono passati sedici mesi e qualche giorno, da quel 28 gennaio 2024, quando Laerte Mulinacci perse la vita fuori porta Tufi, in un incidente a bordo del suo scooter. Aveva 38 anni, stava completando il dottorato di ricerca all' Università di Firenze, tifosissimo della Robur e contradaiolo della Tartuca, la sua seconda casa. È per questo che ora la Contrada di Castelvecchio "grazie alla generosità della famiglia Mulinacci, istituisce una borsa di studio del valore di mille euro in ricordo del suo compianto contradaiolo Laerte Mulinacci, con l'intento di promuovere il merito, la cultura e l'istruzione.