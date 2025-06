L' aeroporto di Agrigento non c' è ancora e già la politica fa a gara per i meriti | scontro Pisano-Carmina

L’aeroporto di Agrigento ancora non esiste, ma la politica si accende in un acceso dibattito sui meriti e le responsabilità. Alcuni, contrari al Decreto Sud che potrebbe renderlo realtà, ora si presentano come sue più fervidi sostenitori. Un gioco di specchi che evidenzia come, a volte, le posizioni cambino con il vento. La questione rimane aperta: riuscirà il progetto a superare questi ostacoli politici e diventare finalmente una realtà?

“C’è chi ha votato contro il Decreto Sud – l’unico provvedimento che rende realmente possibile la realizzazione dell’aeroporto di Agrigento – e oggi, con comunicati o post sui social, si propone ai cittadini come sostenitore convinto dell’opera. È un atteggiamento grottesco e paradossale”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - L'aeroporto di Agrigento non c'è ancora e già la politica fa a gara per i meriti: scontro Pisano-Carmina

