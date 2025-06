Ladro di biciclette messo in fuga da due ragazze in centro

un gesto di coraggio che ha fermato un ladro di biciclette in pieno centro. Le due ragazze, improvvisate eroine, hanno reagito prontamente, mettendo in fuga il malvivente e contribuendo a rendere più sicura la strada. Un episodio che ricorda come anche un piccolo gesto può fare la differenza. La loro prontezza ha stupito, dimostrando che il coraggio può nascere anche da situazioni imprevedibili, lasciando un messaggio di speranza per la comunità.

È stato colto sul fatto mentre tentava di rubare alcune bici legate a un palo in centro Monza. Ma è stato messo in fuga da due coraggiose ragazze. L'episodio si è verificato nella tarda serata di sabato 7 giugno, di fronte all'ingresso del cinema Capitol, tra via Pennati e via Mauri, e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Ladro di biciclette messo in fuga da due ragazze in centro

In questa notizia si parla di: Messo Fuga Ragazze Centro

