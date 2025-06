Ladri spaccano la vetrina del negozio e scappano con i profumi

Notte di paura a Conca d'Oro: ladri hanno colpito la profumeria Naima, sfondando la vetrina e arraffando alcuni profumi. L’allarme è scattato alle 4:30, ma i malviventi sono riusciti a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Un episodio che riaccende le preoccupazioni sulla sicurezza del quartiere, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma cosa si nasconde dietro questi episodi?

Hanno spaccato la vetrina del negozio ma sono riusciti a rubare solamente alcuni profumi. I ladri sono entrati all'opera nella notte a Conca d'Oro. Nel mirino la profumeria Naima. Ladri alla profumeria Naima L'allarme al 112 è scattato intorno alle 4:30 della notte fra domenica e lunedì. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ladri spaccano la vetrina del negozio e scappano con i profumi

In questa notizia si parla di: Ladri Vetrina Negozio Profumi

Via Castellana, i ladri usano un'auto per sfondare la vetrina di una tabaccheria ma scatta l'allarme - Nella notte di due giorni fa, una tabaccheria in via Castellana è stata bersaglio di un audace tentativo di furto.

Sfondano le vetrine di una gioielleria a caccia di Rolex. Ladri messi in fuga dall’allarme - Prato, auto utilizzata come “ariete” per buttare giù l’ingresso del negozio. Leggi su msn.com

Terni, furto notturno nel negozio di acconciatura di via Montegrappa - Dietro la vetrina c’era un divano che rendeva difficoltoso l’accesso. Leggi su ilmessaggero.it

Giugliano, banda del buco ruba profumi per migliaia di euro - Colpo nella notte nel cuore del centro storico di Giugliano. Leggi su msn.com