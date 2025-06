Ladri in azione nella postazione del 118 | il furto fallisce resta il danno alla finestra

Un tentativo di furto fallito scuote la tranquilla San Pancrazio Salentino. Nel tardo pomeriggio di lunedì 2 giugno, un ladro ha cercato di entrare nella postazione del 118 in via Pancrazio Massari, probabilmente con l’intento di arraffare borse e borselli dei sanitari. Il suo piano è sfumato, lasciando però danni alla finestra e un segnale di allarme sulla sicurezza locale. La comunità si interroga ora su come garantire maggiore protezione.

Postazione Furto Ladri Azione

