Ladri in azione ad Albanella | svaligiata un' abitazione

Nuovo allarme ad Albanella: i ladri, agendo con destrezza, sono entrati in azione nella tranquilla via San Bernardino, svaligiando un'abitazione di una 67enne. Dopo aver forzato le tapparelle e arrampicati sul balcone, si sono fatti strada tra oggetti di valore affettivo. Subito dopo, le forze dell'ordine sono intervenute per cercare di risalire ai responsabili e garantire maggiore sicurezza alla comunità .

Nuovo colpo dei ladri ad Albanella. Questa volta i malviventi sono entrati in azione in via San Bernardino, tra il capoluogo e la località Bosco. Ieri sera ignoti si sono arrampicati al balcone di una 67enne sola in casa, forzando le tapparelle e razziando oggetti di valore affettivo. Subito dopo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Ladri in azione ad Albanella: svaligiata un'abitazione

