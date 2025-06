Ladri a casa di Massimo Ferrero lo sfregio nella casa in centro a Roma Il precedente e la reazione del Viperetta | Vigliacchi…

Brutta sorpresa per Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria e produttore cinematografico, al suo rientro nella residenza nel cuore di Roma. Una banda di ladri ha messo a segno un colpo devastante, mettendo in allerta la sua sicurezza e lasciando dietro di sé uno sfregio indelebile. La reazione del Viperetta? Scopriamo insieme come sta affrontando questa difficile prova e cosa si cela dietro questa azione vigliacca.

Brutta sorpresa per Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria e produttore cinematografico, al suo rientro nella residenza nel centro di Roma. L’abitazione, situata a pochi passi da piazza di Spagna, è stata presa di mira da una banda di ladri che è riuscita a introdursi all’interno e a fuggire con un bottino ancora da quantificare, composto principalmente da gioielli appartenenti alla moglie di Ferrero. Il colpo e l’allarme. Secondo quanto ricostruito finora, l’allarme è scattato nella serata di domenica 9 giugno, intorno alle ore 19. Al rientro, Ferrero ha trovato l’appartamento completamente a soqquadro e ha immediatamente contattato il 112 per segnalare l’accaduto. 🔗 Leggi su Open.online

