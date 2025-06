L’acqua si alza e li blocca su un isolotto | famiglia salvata nell’Oglio Evitata una tragedia come quella del Natisone

In un'ardua giornata di salvataggi sul fiume Oglio, i Vigili del Fuoco hanno evitato una tragedia simile a quella del Natisone, portando in salvo una famiglia isolata su un isola improvvisa. Un intervento spettacolare che testimonia il coraggio e la prontezza degli uomini in divisa, pronti a sfidare le acque per proteggere vite umane in pericolo. La loro tempestività ha fatto la differenza, dimostrando ancora una volta che nessuno è solo di fronte alla natura impetuosa.

Villachiara (Brescia), 9 giugno 2025 –  Un intervento da brividi e con grande dispiego di mezzi e di uomini sabato pomeriggio ha visto protagonisti i Vigili del Fuoco sul fiume Oglio, al confine con la provincia di Cremona. Una famiglia composta da madre, padre, due figli e una giovane amica è stata tratta in salvo appena in tempo dalle acque che minacciavano di inghiottirli, in una situazione che ricordava da vicino la t ragedia del Natisone dove, nel maggio 2024, persero la vita tre ragazzi. La professionalità e la tempestività dei soccorsi hanno fatto la differenza. Un episodio che fortunatamente ha avuto un lieto fine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’acqua si alza e li blocca su un isolotto: famiglia salvata nell’Oglio. Evitata una tragedia come quella del Natisone

