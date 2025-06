La Wagner lascia il Mali la Russia rafforza la sua presenza in Africa

presenza per sostenere i nostri interessi e promuovere una cooperazione strategica. Mentre l’Europa si allontana, Mosca sfrutta questa opportunità per espandere la propria influenza nel continente, consolidando alleanze e progetti di sviluppo. Questa dinamica sta ridefinendo gli equilibri geopolitici, aprendo scenari nuovi e complessi che richiedono attenzione e analisi approfondite.

Mosca vuole aumentare la sua presenza militare in Africa, colmando sempre più il vuoto lasciato dai Paesi europei che, soprattutto nella regione del Niger, sono stati cacciati dai governi locali. "La presenza della Russia in Africa è in continua crescita e intendiamo rafforzare la nostra.

