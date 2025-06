La volta buona dramma-Enrica Bonaccorti | Come mio marito se ne è andato di casa

Enrica Bonaccorti ha condiviso con sincerità la sua esperienza di divorzio dopo soli due anni di matrimonio, un racconto che tocca le corde dell’anima e invita a riflettere sui momenti difficili della vita. La conduttrice, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, ha aperto il suo cuore, lasciando emergere emozioni profonde e considerazioni sulla fine di un’unione. Ma come mio marito se ne è andato di casa? Scopriamolo insieme...

Enrica Bonaccorti è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, il programma di intrattenimento televisivo su Rai 2. La giornalista ha raccontato ai telespettatori di aver divorziato dopo due anni di matrimonio, senza svelare mai il nome del marito. Così la padrona di casa si è lasciata andare ad alcune considerazioni personali proprio sui matrimoni che si concludono lasciando, però, cicatrici significative. "Ho divorziato dopo 2 anni, lui è uscito e non è più tornato - ha raccontato Enrica Bonaccorti -. Mia figlia aveva 11 mesi, di punto in bianco niente. Non era sbagliato lui, eravamo noi sbagliati insieme, io avevo 23 anni e lui 32, era un sognatore, scriveva ma non era pratico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it