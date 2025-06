La voglia di Europa degli ucraini e una rivoluzione andata anche meglio delle aspettative

La voglia di Europa degli ucraini si è trasformata in una rivoluzione che ha superato ogni aspettativa, alimentando speranze di libertà e cambiamento. Poco dopo l’approvazione delle leggi autoritarie, il coraggio di chi si opponeva ha mostrato il volto più vero della loro volontà di democratizzazione. In questo scenario teso e appassionato, le storie di uomini come Katia e degli Afgantsy narrano il valore della resistenza e la lotta per un futuro migliore.

Poco dopo l'approvazione delle "leggi dittatoriali" i primi dimostranti feriti sono stati rapiti. Katia si trovava a Kyiv. Gli Afgantsy, i veterani della guerra sovietica in Afghanistan, prestavano servizio come guardie nell'ospedale vicino al suo appartamento, proteggendo i pazienti dai rapimenti. Alle tre del mattino del 23 gennaio i Berkut si dirigono all'ospedale. Gli Afgantsy chiamano in aiuto gli Automaidan – attivisti di classe media provvisti di automobili. Quando gli automobilisti arrivano, vengono a loro volta rapiti, a pochi metri dall'appartamento di Katia, che vede tutto. Lo dice agli amici; il telefono non smette di suonare.

In questa notizia si parla di: Voglia Europa Ucraini Rivoluzione

