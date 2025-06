La via della movida monzese nel nuovo video della super mamma dei social

La via della movida monzese si trasforma nel vivido palcoscenico del nuovo video della super mamma dei social, Chiara Anicito, in arte Cammela. Con il suo stile irresistibile e il sorriso contagioso, questa celebre influencer, con oltre 3 milioni di follower, da sempre conquista il pubblico. In un ambiente vibrante come Via Bergamo, Cammela conferma ancora una volta il suo ruolo di regina del web, sorprendendo e divertendo con la sua autentica simpatia.

Via Bergamo, la via della movida monzese, è lo scenario scelto dalla celebre attrice e comica Chiara Anicito, in arte Cammela, la super mamma monzese dei social da 3 milioni di follower, per il suo nuovo video. Divenuta famosa nei panni dell'istrionica mamma siciliana alle prese con la vita. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - La via della movida monzese nel nuovo video della super mamma dei social

In questa notizia si parla di: Monzese Mamma Movida Super

La via della movida monzese nel nuovo video della super mamma dei social - Via Bergamo, la via della movida monzese, è lo scenario scelto dalla celebre attrice e comica Chiara Anicito, in arte Cammela, la super mamma monzese dei social da 3 milioni di follower, per il suo ... Leggi su monzatoday.it