La vera pista è questa Garlasco Selvaggia Lucarelli lo dice in tv | parole molto chiare

Selvaggia Lucarelli torna a scuotere l’opinione pubblica con le sue parole nette e senza filtri. Da settimane, la giornalista denuncia come i media, spesso, alimentino un clima tossico e infondato attorno al caso di Chiara Poggi, puntando il dito contro un’informazione che rischia di offuscare la verità e compiere ingiustizie. È ora di riflettere: quanto davvero conosciamo la vera pista 232?

Da settimane Selvaggia Lucarelli ha scelto di esporsi in maniera decisa su uno dei casi più controversi della cronaca giudiziaria italiana: l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La giornalista e opinionista ha puntato il dito non tanto contro gli utenti dei social, ma contro il mondo dell’informazione. Al centro delle sue critiche c’è un’accusa molto chiara: i media, secondo lei, starebbero alimentando un clima tossico, gettando ombre su persone che non risultano neppure indagate e spingendosi in ricostruzioni fantasiose. “Attendo che tenti di togliersi la vita una delle persone su cui tutti i giorni leggo insinuazioni schifose”, ha scritto su X (ex Twitter), denunciando un accanimento mediatico fatto di titoli, accuse infondate e narrazioni manipolate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it