La terra trema nella notte in Appennino | tre scosse di terremoto con epicentro a Berceto

La notte in Appennino è stata segnata da tre intense scosse di terremoto che hanno risvegliato la provincia di Parma. Epicentro a Berceto, queste repentine scosse hanno suscitato paura e preoccupazione tra i residenti, che si sono prontamente attivati per valutare danni e sicurezza. In un territorio già abituato a queste sfide, la comunità si prepara ora a affrontare le conseguenze di questa sequenza sismica.

Tre scosse di terremoto hanno fatto tremare la terra in provincia di Parma nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 giugno. La prima alle ore 4.04 con epicentro a 4 chilometri da Berceto, di magnitudo 3.1. La seconda, un minuto dopo, alle 4.05. La terza alle ore 4.07 con magnitudo 3.0 con epicentro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - La terra trema nella notte in Appennino: tre scosse di terremoto con epicentro a Berceto

