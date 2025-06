La terra torna a tremare in Trentino Alto Adige

La terra torna a tremare in Trentino Alto Adige, scatenando preoccupazione e curiosità tra la popolazione. Alle 21:17 di ieri, Parcines è stato scosso da una scossa di magnitudo 2.9, con epicentro a un chilometro dal paese e a una profondità di 12 km. Nonostante la moderata intensità, eventi come questi ci ricordano quanto il nostro territorio sia vivo e sensibile. Ma cosa ci riserva il futuro?

Più precisamente in provincia di Bolzano, a Parcines, dove alle 21:17 di ieri, domenica 8 giugno, l'Ingv ha registrato una scossa di magnitudo 2.9. L'epicentro è stato individuato a 1 chilometro dal paese e a una profondità di 12mila metri.

