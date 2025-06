La tennista gioca un jolly rosso | lingerie bollente prima delle nozze

Nel mondo del tennis, le luci spesso si fondono con ombre inaspettate. Ricordate il 2021, quando una tennista coinvolta in uno scandalo di scommesse illegali sconvolse gli appassionati durante il Roland Garros? Ma questa storia ha anche un lato più intimo e sorprendente: prima delle nozze, una scelta audace di lingerie rosso fuoco ha fatto parlare di sé, aggiungendo un pizzico di pepe alla sua vita privata. E ora, sveliamo come questa...

La tennista ha scelto della lingerie rosso fuoco per rendere più piccante la mattina del giorno delle sue nozze: il selfie allo specchio è stato letale. Era il 2021 quando, nel bel mezzo del Roland Garros, una notizia sconvolgente lasciò di stucco i tifosi di tutto il mondo. Una tennista era indagata per un presunto caso di scommesse illegali e tanto bastò per gettare delle ombre sulla sua carriera e sull’effettiva veridicità dei risultati da lei ottenuti nel corso della sua attività sportiva. (Instagram) – Ilveggente.it L’atleta in questione si chiamava Yana Sizikova e, come facilmente intuibile, quello non fu un periodo per niente facile per lei. 🔗 Leggi su Ilveggente.it