La tenera commozione di Sonia Bruganelli che piange riabbracciando l’amica della figlia Adele

Un momento di pura emozione cattura i cuori di tutti: Sonia Bruganelli, in un gesto innato di affetto, si commuove profondamente abbracciando un'amica della figlia Adele, tornata da un lungo viaggio all'estero. La sua spontaneitĂ e tenerezza rendono questa scena un ricordo indelebile, testimone del valore delle affinitĂ e dei legami autentici. Continua a leggere per scoprire questa dolce manifestazione di emozione e umanitĂ .

Una versione tenerissima e inedita di Sonia Bruganelli che si commuove nel riabbracciare un’amica della figlia Adele tornata da una non all’estero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Sonia Bruganelli Amica Figlia

Sonia bruganelli in lacrime: scopri cosa è successo - Sonia Bruganelli, solitamente imperturbabile, ha commosso i fan condividendo un momento di pura emozione: un video della figlia Adele in cui l’imprenditrice appare visibilmente toccata.

Sonia Bruganelli in lacrime, non si era mai vista così: cosa è successo - Sonia Bruganelli mostra il suo lato emotivo in un video condiviso dalla figlia Adele, commuovendosi al ritorno di un'amica dopo un anno all'estero, sorprendendo il pubblico con la sua vulnerabilità ... Leggi su bigodino.it

Le lacrime di Sonia Bruganelli: il video inedito pubblicato dalla figlia - Sui social è spuntata un video inedito pubblicato da sua figlia Adele. Leggi su msn.com

Sonia Bruganelli in lacrime. Il video (privato) pubblicato dalla figlia Adele - In realtà, però, anche lei ha un lato emotivo e più tenero, specialmente in famiglia. Leggi su today.it