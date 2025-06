La Superbike arriva a Misano | grande attesa per l’Emilia-Romagna round in scena nel weekend

L’Emilia-Romagna Round di Misano si prepara ad accogliere appassionati e piloti in un weekend all’insegna dell’adrenalina e della passione. Dopo cinque emozionanti gare, il campionato mondiale Motul FIM Superbike si avvicina alla sua fase decisiva, promettendo sfide mozzafiato e sorprese imprevedibili. Nicolò...

Il Campionato del Mondo Motul Fim Superbike è pronto a fare tappa al Misano World Circuit. L'Emilia-Romagna Round, in scena questo fine settimana sul tracciato romagnolo, rappresenta il giro di boa di un campionato che, nei primi cinque appuntamenti stagionali, non ha lesinato emozioni.

