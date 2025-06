La strategia trumpiana sul debito americano è un azzardo pericoloso per i mercati

La strategia di Trump sul debito americano rappresenta un azzardo potenzialmente fatale per i mercati globali. Con circa 9.200 miliardi di dollari in titoli in scadenza nel 2025 e un deficit federale previsto in crescita, l’emissione di nuova liquidità minaccia di destabilizzare il sistema finanziario. In un contesto già fragile, questa scelta rischia di alimentare incertezze e volatilità senza precedenti, mettendo a rischio la stabilità economica mondiale.

Il mercato obbligazionario americano è in grande fibrillazione. Circa novemiladuecento miliardi di dollari in titoli del Tesoro statunitensi, pari a un terzo di tutto il debito e quasi il trenta per cento del Pil statunitense, scadranno nel 2025. Se a ciò si aggiunge il deficit federale di millenovecento miliardi previsto dal Congressional Budget Office (Cbo), ma sarà di più, quest’anno l’emissione totale di titoli supererà di molto i diecimila miliardi di dollari. Una buona parte dell’ammontare è fatta di obbligazioni a breve scadenza di un anno, i Treasury bill. Mai successo prima al mondo. Per il prossimo decennio, le previsioni del Cbo evidenziano i deficit tra il cinque e il sette per cento del Pil, il che aggiungerebbe almeno altri ventunomila miliardi di dollari di nuovo debito entro il 2034. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La strategia trumpiana sul debito americano è un azzardo pericoloso per i mercati

In questa notizia si parla di: Debito Americano Strategia Trumpiana

Ecco chi sono i nuovi alleati del debito americano - Moody's ha declassato il rating tripla A degli Stati Uniti, portando sotto scrutinio il deficit e il debito pubblico di Washington.

Che cosa c’è nella Finanziaria trumpiana - La Camera degli Stati Uniti ha approvato la legge fiscale e di spesa che realizzerà le promesse di Trump: più fondi alla difesa e alla gestione delle frontiere, meno tasse e meno finanziamenti ... Leggi su startmag.it

Dazi, altro che follia Trumpiana. Debito pubblico e tassi di interesse: le ragioni del Tycoon - Al momento i mercati non sembrano essere la prima preoccupazione di The Donald, che invece è concentrato su qualcosa di più rilevante come il debito pubblico americano. Leggi su msn.com

Dazi, altro che follia Trumpiana. Debito pubblico e tassi di interesse: le ragioni del Tycoon - Donald Trump tira diritto e non sembra curarsi delle preoccupazioni che l’innesco di una bomba come i dazi sta procurando in tutto il globo terraqueo, a partire da quei Paesi che degli Stati Uniti ... Leggi su ilriformista.it