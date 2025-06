La storia di due sorelle nel Brasile degli anni Cinquanta divise da una società patriarcale

Scopri la toccante storia di due sorelle nel Brasile degli anni Cinquanta, un'epoca dominata da una società patriarcale che cerca di separararle. Una narrazione di “sorellanza” e speranza che ha emozionato pubblico e critica, ora protagonista questa sera in prima tv su Rai 5 alle 21.15 con *La vita invisibile di Eurídice Gusmão*. Un viaggio nel cuore di un legame indissolubile, capace di superare ogni ostacolo.

U na storia di “sorellanza” nel Brasile degli anni Cinquanta, che ha conquistato pubblico e critica. Va in onda questa sera in prima tv su Rai 5 alle 21.15, La vita invisibile di Eurídice Gusmão. Al centro del film, due sorelle divise dalla famiglia e da una società patriarcale che, nel corso dei decenni, non perderanno mai la speranza di ritrovarsi. Al Taormina Film Festival in treno, con un Intercity dedicato alle “Le donne, non le dive” X Leggi anche › Arriva al cinema “La vita invisibile di Eurídice Gusmão”. Nelle sale dal 12 settembre La vita invisibile di Eurídice Gusmão, la trama del film in prima tv su Rai 5. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La storia di due sorelle, nel Brasile degli anni Cinquanta, divise da una società patriarcale

