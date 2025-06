La statua di Stalin a Mosca | la memoria come arma

fermare, ma che rivela come la memoria possa essere un'arma potente nelle dinamiche geopolitiche attuali. La riapparizione di Stalin a Mosca non è solo un atto di commemorazione, ma un messaggio forte rivolto all’Europa, evocando un passato controverso per plasmare il presente. Un simbolo che invita a riflettere sul potere della memoria e sulle sue implicazioni nel contesto internazionale.

Roma, 9 giu – A Mosca, nella metropolitana, è tornato Stalin. Non si tratta di un vezzo estetico, né di una semplice commemorazione storica. È un gesto politico, carico di senso, parte integrante di una strategia rivolta verso l’Europa. La nuova passione Russa per Stalin. A sessant’anni dalla rimozione, le autorità russe hanno reinstallato una statua del leader sovietico nel cuore pulsante della capitale. È un ritorno simbolico che non si può liquidare con un giudizio morale sul personaggio – sarebbe un errore tipicamente occidentale, quello di ridurre tutto a etica astratta – ma che va letto per ciò che realmente è: un’operazione di potere attraverso la memoria. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - La statua di Stalin a Mosca: la memoria come arma

